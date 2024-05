Capriotti lancia la sfida a Cardilli

Si infiamma la corsa per le amministrative dell’8 e 9 giugno, sfida a due per la poltrona a Colli del Tronto, dove la lista Democraticamente Insieme capeggiata dal candidato sindaco Claudia Capriotti sfiderà Liberamente Colli capeggiata dal sindaco uscente Andrea Cardilli. "È con orgoglio – dichiara la candidata sindaca Claudia Capriotti –, che annuncio la nascita della lista elettorale ‘Democraticamente Insieme’ destinata a portare freschezza e innovazione alla scena politica locale. Composta da un 70% di donne e un 30% di uomini, la nostra lista – prosegue la Capriotti – riflette la diversità e la rappresentatività della nostra comunità. Con un’attenzione speciale verso l’inclusione e la partecipazione di tutti, ‘Democraticamente Insieme’ si prepara ad affrontare la corsa alle elezioni amministrative dell’ 8 e 9 giugno 2024 con determinazione e visione. Le nostre candidate e i nostri candidati portano con sé esperienza, competenza , onestà e una fervida passione per il benessere e lo sviluppo di Colli del Tronto. La nostra lista si impegna a promuovere la parità di genere, la trasparenza e la collaborazione, politica inclusiva e rappresentativa di tutta la comunità e si impegna a lavorare instancabilmente per un futuro migliore per tutti i cittadini e le cittadine di Colli del Tronto". La Lista Democraticamente insieme è costituita da: Giovanni Agostinelli, Sabino Alberga, Valeria Capretti, Arianna Comini, Dalia Khattab, Barbara Muscelli, Eleonora Paolini, Katia Pietrinferri, Bianca Procaccini, Simone Traini Riccardo Travaglini.

m.g.l.