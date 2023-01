Carabinieri a cavallo per le feste nel Piceno

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, sono tornati nella provincia di Ascoli, i carabinieri a cavallo del Reparto carabinieri parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di Assergi. Le pattuglie dei carabinieri forestali hanno vigilato sia il centro storico di Ascoli che il lungomare di San Benedetto con il chiaro intento di prevenire ogni tipo di reato ma, al contempo, anche dare alla cittadinanza un momento di ’stupore’ per un servizio che difficilmente viene reso in ambienti antropizzati essendo dedicato, prevalentemente, agli ambienti rurali e montani. I carabinieri forestali a cavallo, hanno svolto servizio nei punti di maggiore richiamo della Riviera. Si sono fatti notare sull’isola pedonale, nel parco ’Nuttate de Lune’ e poi, a sorpresa, mentre pattugliavano il lungomare, si sono fermati dinanzi allo chalet ’Stella Marina’ di Giuseppe Ricci, dov’è esposto un bellissimo presepe marinaro realizzato da Luciano Paolini.