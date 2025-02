Carabinieri a difesa del patrimonio artistico

Grande partecipazione all’incontro ‘Un capolavoro chiamato Italia. Problemi e opportunità di un patrimonio da tutelare, proteggere e valorizzare’. L’evento, che si è tenuto al Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone, ha rappresentato una preziosa occasione per sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela del patrimonio culturale italiano. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il comune di Ripatransone, la società Ksenia e la Fondazione Enzo Hruby, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, autorità locali e studenti dell’Istituto Fazzini-Mercantini. La giornata si è aperta con la proiezione di un video, seguito dai saluti istituzionali del sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini, che ha evidenziato il valore inestimabile del patrimonio storico-artistico della città e del vicesindaco Roberto Pasquali che ha parlato del recente ingresso di Ripa nel club dei Borghi più belli d’Italia. Giorgio Finaurini, di Ksenia Security, ha approfondito il ruolo delle attuali tecnologie per la protezione e valorizzazione del patrimonio culturale mentre Carlo Hruby, vice presidente dell’omonima Fondazione, ha messo in luce l’importanza della diffusione di una cultura della sicurezza. Infine il maggiore Mattia Ivano Losciale, comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Ancona, che ha spiegato il ruolo dell’Arma nella tutela del patrimonio culturale, illustrando nel suo intervento le principali minacce ai beni artistici, tra furti, vandalismi e danneggiamenti. Il dibattito è stato arricchito dagli interventi del capitano Francesco Tessitore e del maresciallo Giuseppe Amoroso.

Marcello Iezzi