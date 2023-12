Carabinieri con il mantello

In questi giorni di festa in tanti avranno avuto modo di vedere due carabinieri in mantello pattugliare il centro rivierasco. Si è trattato di un’iniziativa della compagnia di San Benedetto e del suo comandante capitano Francesco Tessitore. Si tratta di un tipo di abbigliamento che viene solitamente utilizzato durante le cerimonie. "In questi giorni di feste natalizie – come ha spiegato il capitano Tessitore – abbiamo pensato di inserire anche i nostri militari nell’aggraziato contesto del centro sambenedettese. Al posto del cappotto indossano una mantella". L’effetto voluto stato raggiunto dati i consensi della cittadinanza. La fiducia della comunità nei confronti dei carabinieri è basata sui valori di integrità e responsabilità che guidano il loro operato. La trasparenza nelle azioni e la responsabilità per la sicurezza della società sono pilastri fondamentali della loro missione.