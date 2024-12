Carabinieri scoprono una discarica abusiva, denunciato un 27enne

Accumulava rifiuti, perlopiù metallici, senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo, nell’ambito di una mirata attività di controllo e contrasto ai reati ambientali disposta dal Comando provinciale dei carabinieri di Fermo, i militari del Nucleo forestale di Montegiorgio hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 27enne, titolare di una ditta del posto dedita alla raccolta dei rifiuti non pericolosi. Nel mese di settembre scorso infatti, i militari, durante un controllo in località Poggio San Gaetano di Magliano di Tenna, hanno rinvenuto su di un terreno privato un cumulo di rifiuti, perlopiù rottami metallici. Le immediate verifiche effettuate dai carabinieri hanno permesso di accertare che il deposito in argomento era stato realizzato in assenza di autorizzazione, composto da rifiuti non pericolosi per circa 14 metri cubi, precisamente da rottami metallici ferrosi e non, plastica e rame. Sono in corso le operazioni di smaltimento di tali rifiuti. Questi episodi evidenziano la rilevante attività di prevenzione svolta dai carabinieri. È però sempre fondamentale la collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni sospette attraverso il numero 112.

fab.cast.