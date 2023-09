Carambola in autostrada, auto contro pullman

Spettacolare carambola sull’autostrada A 14 nel viadotto della Salaria a Porto d’Ascoli. E’ accaduto intorno alle ore 22 di venerdì a seguito di una sbandata del conducente di una Dacia. La vettura ha prima urtato il guard rail, poi è finita addosso ad un pullman in transito, quindi ha terminato la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata. I due occupanti, un uomo e una donna, sono usciti praticamente illesi dall’abitacolo della Dacia, molto danneggiata. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio, per i rilievi e per regolare la viabilità ed il personale dei vigili del fuoco di San Benedetto per mettere in sicurezza la vettura. Il traffico automobilistico, che non era particolarmente intenso, ha subito modesti incolonnamenti. E’ andata peggio a un ciclista sambenedettese, F. D. di 76 anni, che ieri mattina è stato investito da un’auto in via Colombo, nella zona degli incroci davanti all’Istituto Alberghiero "Filippo Buscemi". L’uomo è caduto ed ha riportato ferite e contusioni per cui è stato soccorso da un equipaggio della Potes-118 che l’ha stabilizzato sull’ambulanza e trasportato al Pronto soccorso in codice giallo. I rilievi tecnici del sinistro sono stati eseguiti da una pattuglia della locale.