Carambola, schianto in superstrada

E’ di un ferito non grave il bilancio dell’incidente di ieri sull’Ascoli-Mare. Si tratta di un uomo che ha chiesto al 118 di essere portato al pronto soccorso. Il sinistro intorno alle 18,30 ha coinvolto quattro automobili all’altezza di Ancarano, in direzione mare, dove ormai da tempo c’è un cantiere per la sistemazione dei nuovi guardrail. In quel tratto si procede in una sola corsia, quella destra, e il limite di velocità è di 60 chilometri all’ora, ma capita sovente che le vetture sfreccino a tutta velocità. Se questo è stato il caso dovranno accertarlo i rilievi che sono stati effettuati. Oltre ai sanitari, sul luogo del sinistro sono giunti anche i vigili del fuoco.