Carambola sulla Nazionale. Un ferito e auto distrutte

Carambola fra tre auto nella mattina di ieri lungo la statale Adriatica a San Benedetto, in direzione con l’incrocio di via Sardegna. Il bilancio è di un ferito e molti danni ai mezzi. Vi sono rimaste coinvolte una Opel Agila, una Mercedes e una Toyota Hybrid. Sul posto per la viabilità si è recato il personale della polizia locale, che ha anche eseguito i rilievi di legge, una volante del commissariato di pubblica sicurezza e il personale dei vigili del fuoco. La strada non è stata mai chiusa, poiché il traffico si è svolto a senso unico alternato, ma gli incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia sono stati pesanti. Secondo la prima ricostruzione l’Opel diretta verso nord, condotta da un uomo, avrebbe invaso la corsia opposta centrando sul fianco la Toyota alla cui guida si trovava una donna. L’auto, in sbandata, è finita addosso a una Mercedes che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta, a bordo della quale si trovava una coppia di turisti arrivati da Padova in città che, finite le vacanze, stava tornando a casa. "Mio marito guidava, mentre io ero al telefono – racconta la donna – all’improvviso ci è piombata l’auto addosso. Fortuna non ci siamo fatti male". Il ferito, forse colto da un colpo di sonno, è stato trasportato nel vicino ospedale in codice giallo.