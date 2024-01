Carambola, un’auto si ribalta. In quattro rimangono feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un violento incidente accaduto nel primo pomeriggio di ieri lungo la statale Adriatica in via Lame, zona nord di Grottammare. Vi sono rimaste coinvolte tre autovetture, una delle quali, dopo la carambola, si è ribaltata al centro della strada.

Tutto è avvenuto intorno alle 14,30. Il conducente di una delle vetture ha invaso la carreggiata opposta centrando la fiat 500 che si è ribaltata. Nel sinistro sono rimasi feriti i tre conducenti e un uomo trasportato. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della potes con medico ed una della croce verde di San Benedetto.

Per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, mentre per i rilievi di legge e regolare la viabilità sono giunti i carabinieri della stazione di Cupra Marittima.

I sanitari della potes hanno trasportato al pronto soccorso la conducente della fiat 500 di 30 anni e l’uomo di 44 anni, entrambi cittadini stranieri, mentre la croce verde ha soccorso gli altri due conducenti.

Tutti giudicati in codice verde, poiché hanno subito piccole contusioni e qualche ferita, nonostante il violento impatto. Sulfronte viabilità invece, si sono registrati notevoli rallentamenti.

ma.ie.