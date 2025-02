Carassai, i lavori dal cimitero alle case sociali

Carassai è una fucina di interventi grazie ai finanziamenti intercettati dall’amministrazione Michetti. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto definitivo per i lavori di consolidamento e interazione tra la Chiesa del cimitero capoluogo e i loculi del blocco D-E. Si tratta di un intervento di 150mila euro, finanziato con i fondi legati al dopo terremoto del 2016. "Due anni fa abbiamo riaperto la Chiesa, che era stata danneggiata dal sisma, con i fondi del Ministero destinati ai Comuni con meno di mille abitanti – racconta il sindaco Gianfilippo Michetti – Ora dobbiamo consolidare i loculi e rifare la pavimentazione, a breve faremo la gara d’appalto". Intanto stanno per iniziare i lavori di ristrutturazione di tre mini appartamenti, con i fondi delle infrastrutture sociali, per famiglie in difficoltà abitativa. "Fra poco - aggiunge Michetti – inizieranno anche i lavori di un fabbricato con tettoia esterna per piccoli e medi eventi per un valore di oltre 300 mila euro, finanziato con fondi della Provincia di Ascoli".