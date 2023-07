Carassai saluta la dottoressa Laghi

Il medico di base di Carassai, dottoressa Anna Maria Laghi, è in pensione, dopo più di 44 anni in cui ha esercitato ininterrottamente la sua professione. Durante la festa in suo onore, ha ricordato i fatti più curiosi e le vicende più drammatiche, non ultimo il periodo del Covid che ha messo a dura prova tutto il mondo della sanità. Per salutarla in modo degno la comunità insieme al Comune ha organizzato un piccolo incontro conviviale a base di porchetta con musica nel giardino comunale del paese, dove numerose sono state le testimonianze di stima e affetto da parte dei suoi pazienti. Alla dottoressa è stata consegnata una targa da parte del sindaco Gianfilippo Michetti a nome dell’Amministrazione comunale come ringraziamento per la missione svolta al servizio della comunità.