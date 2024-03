Carassai tra i comuni di Jazz’A-Inn

Il comune di Carassai è stato scelto tra i 21 territori italiani per ospitare l’evento Jazz’A-Inn 2024, un’iniziativa innovativa organizzata dalla Fondazione Ampioraggio. L’evento, che è stato istituito nel 2017 e che si propone di essere un vero e proprio "living lab" ibrido, combina giornate di open innovation incentrate sull’intelligenza artificiale, serate di jazz ed eventi culturali. Jazz’A-Inn mira a trasformare i borghi italiani selezionati in veri e propri centri di sviluppo per una settimana, coinvolgendo una vasta gamma di attori, dal settore aziendale alle istituzioni, dalle scuole alle startup, in un’intensa serie di attività che promuovono l’innovazione e la rigenerazione locale. Carassai ha superato la prima fase ed è ora tra i 21 comuni italiani selezionati per questo prestigioso evento nazionale. Il sindaco Gianfilippo Michetti esprime soddisfazione della comunità locale. "La sfida continua – afferma Straccia – ora teniamoci pronti a dare il nostro voto online dal 18 marzo al 24 marzo".