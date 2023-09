Carbon: ecco la svolta. Vasca di prima pioggia, partiti gli interventi:: "Un lavoro di squadra"

Svolta nella riqualificazione dell’ex Carbon. È ufficialmente iniziata la messa in sicurezza permanente della ‘vasca di prima pioggia’ grazie ad un finanziamento di 6,6 milioni di euro. A seguire la serie di interventi previsti per rigenerare l’area verrà esteso anche al resto di tutta la zona interessata. Le fasi del progetto che verranno attuate saranno spiegate lunedì 18 settembre nel corso di un convegno che vedrà la partecipazione del generale Giuseppe Vadalà, commissario unico designato dal Governo. "L’appuntamento fissato per lunedì servirà ad illustrare il progetto di riqualificazione dell’ex Carbon e costituirà una data storica per la città – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Nell’occasione sarà presente anche il commissario unico. Dal 2007 quel sito necessitava di una preziosa opera di bonifica. Così fin dal primo giorno del mio insediamento, insieme al generale Vadalà abbiamo cercato di accelerare il più possibile i tempi per favorire l’avvio delle operazioni di bonifica dopo ben 16 anni di stop. Adesso siamo riusciti a sbloccare finalmente questa situazione nonostante il comportamento dell’amministrazione regionale precedente che si era mostrata sempre ostile. Sono stati tanti i blocchi e le lungaggini importanti che non hanno fatto altro che rinviare la possibilità di trovare e attuare soluzioni concrete alla questione. Al di là di ciò, oggi siamo riusciti a superare tutto ciò anche grazie all’attuale amministrazione che vede a capo il presidente Acquaroli e questo ci ha permesso di superare ogni ostacolo a livello politico. C’è stata una grande sinergia tra comune, regione e Governo centrale che ha favorire la possibilità di aprire un ampio ragionamento sulla bonifica e la totale rigenerazione della zona".

Decisivo l’incontro avvenuto lo scorso 31 marzo in città tra sindaco, ministro Fitto (Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr), commissario unico Vadalà e commissario straordinario per la ricostruzione Castelli che insieme effettuarono un sopralluogo all’ex Carbon proprio per valutare la concreta situazione reale del sito. Commissariato nel 2019, l’intera area ha visto negli ultimi mesi la pubblicazione della gara di assegnazione dei lavori per la messa in sicurezza delle aree soggette ad infrazione europea. In questo caso il completamento avverrà entro il primo semestre del 2024, come da cronoprogramma attuativo. A valle delle operazioni di messa in sicurezza, data la prossimità delle strutture con il centro della città, è stato predisposto anche un programma di ripopolamento ambientale per il tramite di fitorimedi che sarà oggetto di sperimentazione da parte di alcuni atenei universitari. Si tratta del primo concreto segnale dopo l’acquisizione dell’area da parte della società Restart.

Massimiliano Mariotti