Carbon, nuova vita. La prima area bonificata sarà inaugurata venerdì:: "Rinascita dopo 20 anni"

Tempistica rispettata. Tra una settimana esatta, venerdì prossimo, verrà inaugurata la prima area bonificata dell’ex Sgl Carbon, quella relativa alla vasca di prima pioggia. Si tratterà, indubbiamente, di un momento storico, considerando l’importanza che il progetto di riqualificazione di quell’area riveste per il futuro economico, industriale e ambientale di tutta la città. "Dopo circa vent’anni, il vecchio sito inquinato è pronto alla rinascita – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. Nell’occasione, dopo aver approvato anche il progetto di bonifica dell’intera area, si terrà anche il primo ‘Festival della Sostenibilità Competitiva’, organizzato con il patrocinio dell’Università Politecnica delle Marche. L’intera giornata si svolgerà all’ex Sgl Carbon e sarà possibile parcheggiare la propria vettura nell’apposita area di sosta con ingresso da via Monini".

Un appuntamento molto atteso, dunque, al quale parteciperà anche il gotha della politica regionale. Dalle 9, infatti, oltre al primo cittadino, che farà gli onori di casa, interverranno anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli, il generale Giuseppe Vadalà (in quanto commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati), il sottosegretario al ministero dell’Economie e delle finanze Lucia Albano, nonché il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. Poi, dalle 13 comincerà proprio il ‘Festival della Sostenibilità Competitiva’ al quale prenderanno parte esperti, studiosi e imprenditori. Nel frattempo, nei giorni scorsi si è svolto un ulteriore sopralluogo nell’area da parte dello stesso sindaco Fioravanti, del presidente Restart Battista Faraotti e di alcuni tecnici comunali. Il primo cittadino ha parlato della riqualificazione dell’area ex Sgl Carbon anche mercoledì scorso, partecipando al convegno ‘Ecogiustizia subito’, che si è svolto a Roma e che era incentrato su temi quali bonifiche, tutela della salute e transizione ecologica. "La nostra esperienza – rivela Fioravanti – è stata presa a riferimento come modello nazionale per la gestione delle aree inquinate. Dopo circa vent’anni, il sito rinasce. Quello a Roma è stato un appuntamento molto interessante, tra confronti e momenti di condivisione, per guardare a un futuro che faccia della transizione ecologica, della tutela della salute e della giustizia ambientale e sociale i punti fermi della nostra società". E la bonifica dell’area ex Carbon, sotto questo punto di vista, rappresenta soltanto un primo passo di un percorso lungo ma virtuoso.

Matteo Porfiri