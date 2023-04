Carcere allo stremo La battaglia della Lega: "Trasferire il reparto dei detenuti psichiatrici"

"E’ necessario procedere al trasferimento dei detenuti psichiatrici dal carcere di Ascoli a quello di Montacuto ad Ancona". E’ quanto contenuto in un’interrogazione che l’onorevole Giorgia Latini ha inviato al ministero della Giustizia Carlo Nordio, così come ha fatto anche la consigliera regionale Monica Acciarri che sul tema ha presentato in Regione. L’obiettivo è chiudere il reparto di salute mentale all’interno del carcere asolano, "sia per la migliore assistenza sanitaria dei reclusi, sia per la sicurezza del personale di polizia penitenziaria e di tutti gli operatori". Se ne è parlato ieri nel corso di una conferenza stampa, presenti anche il segretario provinciale Roberto Maravalli e il segretario comunale Flavio Echites. Nei giorni scorsi una commissione della Lega ha effettuato un a visita nella casa circondariale di Marino del Tronto dove è emerso un "forte clima di tensione e il fatto che ormai da diverso tempo e si moltiplicano gli episodi di violenza sia tra gli stessi detenuti che nei confronti nel personale di polizia penitenziaria".

Latini e Acciarri denunciano anche che "a fronte di un organico previsto di 162 agenti, il carcere di Ascoli dispone effettivamente di 125 unità poiché dei 149 agenti assegnati 24 sono distaccati in altre sedi". "Il penitenziario di Ascoli – sostiene l’onorevole Latini – risulterebbe non adeguato ad accogliere detenuti psichiatrici vista la mancanza di camere detentive con attiguo luogo di passeggio (previsto per la cura degli stessi) così come di difficile raggiungimento risulta l’infermeria centrale. Il reparto A.t.s.m (Articolazione per la Tutela della Salute Mentale) ad oggi risulta avere una disponibilità di 5 posti suddivisi in 3 stanze singole destinate a detenuti sottoposti ad osservazione psichiatrica di cui all’articolo 111 del Dpr numero 2302000, in cui i predetti rimangono ristretti fino a fine pena e 1 stanza doppia per detenuti (sottoposti ad osservazione psichiatrica di cui all’articolo 112 del Dpr 2302000) che rimangono in osservazione psichiatrica per non oltre 30 giorni per poi essere ricondotti nell’Istituto di appartenenza; attualmente, inoltre, i detenuti psichiatrici vengono assegnati anche nelle sezioni ordinarie le cui stanze sono prive dei dispositivi anti impiccamento, dispositivi che permettono una maggiore tutela della incolumità fisica". Per iniziativa del capogruppo Mauro Agostini e con la collaborazione di una ditta locale, la Lega di Ascoli ha donato attrezzature ginniche, destinate al personale della polizia penitenziaria.

Peppe Ercoli