Carcere, droga intercettata: "Qui sempre più facinorosi"

Ennesimo tentativo di introdurre droga nel carcere di Ascoli, sventato dai controlli della polizia penitenziaria. Ne dà notizia il sindacato Osapp riferendo che si è trattato di cocaina e hashish che una persona ha cercato di consegnare ad un parente detenuto nella casa circondariale a Marino. All’atto del controllo, prima dell’ingresso ai colloqui, gli agenti hanno notato un atteggiamento sospetto nel comportamento dell’individuo, tanto che il personale coordinato dal responsabile della Area Sicurezza ha disposto un controllo sulla persona, concluso dall’effettivo rinvenimento dell’involucro occultato nelle parti intime che era destinato al familiare recluso.

"Un plauso va al personale che ha partecipato fattivamente all’operazione, senza dimenticare la situazione attuale della carenza di personale e il disagio lavorativo dello stesso dovuta alla presenza dei reparti di detenuti con problemi psichiatrici e che giornalmente distolgono il personale di servizio dall’interno dell’istituto per essere assegnato ai giornalieri piantonamenti presso il reparto psichiatria dell’ospedale di San Benedetto" commenta Salvatore De Blasi (Osapp) denunciando che "il Provveditorato continua ad assegnare al carcere di Ascoli soggetti sempre più facinorosi che in altri istituti hanno destabilizzato l’ordine e la sicurezza creando un’alta concentrazione di soggetti destabilizzanti all’interno dell’istituto ascolano".

Da tempo il sindacato Osapp rimarca che la situazione del carcere ascolano è al collasso. "Per sopperire alle tante situazioni di emergenza il personale è costretto a svolgere turni da 12/14 ore; nonostante tutto, i baschi blu non abbassano la guardia e nel silenzio delle istituzioni, con spirito di sacrificio e senso del dovere, giornalmente dimostrano che la lotta contro l’introduzione di stupefacenti e telefonini all’interno del carcere è sempre alta. Agli uomini guidati dal comandante facente funzione, che da qualche mese ha preso il comando in assenza del comandante titolare, assente per motivi personali, va un ringraziamento ed un plauso per quello che giornalmente svolgono all’interno ed all’estero del penitenziario ascolano" conclude De Blasi.

Non è la prima volta che nel carcere ascolano si registrano tentativi di introdurre materiale illecito. Uno degli articoli più gettonati è il microtelefono che in più di un’occasione è stato occultato, invano, all’interno di contenitori di alimenti cotti.

Peppe Ercoli