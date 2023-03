Carcere, inaugurazione al Forte Malatesta

Taglio del nastro, ieri, al Forte Malatesta, della interessante mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’ a cura di Stefano Papetti, Cristina Peroni, Aurora Alberti e Cristiano Massari. Voler sottrarre all’oblio del tempo la storia del carcere (il Forte è stato tale fino al 1980), per assegnare ad essa una funzione didattica e di sensibilizzazione sociale, sgombrare il campo dai pregiudizi e rendere visibile ciò che è stato tenuto celato per troppo tempo, sono le finalità che l’esposizione intende perseguire. La mostra nasce dal ritrovamento dell’unica testimonianza fotografica del Forte Malatesta immediatamente successiva al trasferimento, nel 1980 appunto, all’attuale casa circondariale di Marino del Tronto. Dunque, racconta gli ultimi trent’anni di attività del carcere fino alla sua definitiva chiusura. Si tratta di un viaggio per immagini realizzato dal fotografo Paolo Raimondi che permetterà di ripercorrere proprio quest’ultimo periodo, in dialogo con il lavoro del fotoreporter Valerio Bispuri ‘Prigionieri’, realizzato dal 2015 al 2019. Se il primo indaga la presenza di un’assenza, le tracce di ciò che è stato, Bispuri pone l’accento sulle condizioni psico-emotive negli istituti penitenziari italiani. Accanto ai due progetti fotografici ci sono gli interventi installativi site-specific realizzati dagli artisti Benedetta Fioravanti e Matteo Costanzo e un allestimento che vede la ricostruzione fedele di una cella di detenzione. Contestualmente è proiettato un breve documentario che racconta gli ultimi anni di vita della struttura attraverso le interviste realizzate dal giornalista Remo Croci a due ex guardie e a due testimoni diretti della vita del carcere. Ci sono, infine, delle postazioni interattive per visionare le scanzioni di documenti di archivio, come ad esempio i registri di accesso alla struttura, mappe delle suddivisioni delle sezioni, l’elenco delle sanzioni e pene da scontare. Info: 3333276129