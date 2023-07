Carcere, un paio di scarpe per occultare due telefoni

Non si arrestano i tentativi di introdurre in carcere materiale illecito. Ieri al Marino del Tronto il tentativo è stato stroncato dalla polizia penitenziaria. Quotidianamente arrivano pacchi che vengono spediti da familiari ai detenuti rinchiusi nella casa circondariale ascolana. Tutto viene naturalmente controllato minuziosamente. Così come avvenuto ieri per un pacco destinato ad un detenuto originario della Calabria. Il pacco è stato controllato e il contenuto, un paio di scarpe, passato ai raggi X. Sul monitor dell’apparecchiatura di controllo sono così apparsi due oggetti che risultavano all’interno dei tacchi delle scarpe. Naturalmente il controllo è proseguito in maniera ancora più incisiva e, appurato che qualcosa era contenuto nei tacchi delle scarpe, gli agenti della polizia penitenziaria addetti alla mansione di controllo della corrispondenza in entrata hanno "smontato" le scarpe. All’interno sono stati rinvenuti due microtelefoni cellulari che avrebbero consentito al destinatario di mettersi in contatto con l’esterno, ma anche guadagnarsi favori di altri detenuti, magari prestandoli loro all’occorrenza. I telefoni sono stati sequestrati. In corso approfondimenti per individuare il mittente.

p. erc.