Cardilli e le polemiche: "Foto del ladro online. Era giusto divulgarla"

Le polemiche di questi giorni stanno coinvolgendo Andrea Cardilli, finito nella bufera per aver postato la foto di un presunto ladro, che in questi giorni sta seminando il panico in Vallata. Le immagini postate dal sindaco di Colli del Tronto, ritraggono un uomo, con tanto di torcia, che si trova all’interno di un’abitazione svaligiata.

Cardilli rimane categorico: "Sono – dichiara – e rimarrò sempre un carabiniere. Non è mia consuetudine raccogliere le provocazioni, ma in questo caso la questione riguarda anche i cittadini. Ci tenevo a rispondere alle polemiche sterili, ma soprattutto frutto dell’ignoranza in materia. La foto che è stata pubblicata su Facebook è stata segnalata e rimossa. Tolta per paura che io potessi prendere dei voti.

In primis voglio ricordare a queste persone che citano normative, regole e che urlano allo scandalo: ‘indagare il colpevole senza processo’, che indagare è una cosa, il processo è un’altra. Il sottoscritto ha pubblicato una foto, che gira in molte chat di gruppi e che sta creando un allarme sociale, perché questa persona sta continuando a fare furti nella Vallata. L’ho pubblicata in virtù del ruolo che ricopro: sono sindaco di Colli del Tronto, qualcuno lo ha dimenticato l’articolo 57 del codice di procedura penale, che cita testualmente: ‘Il sindaco dove non insiste un comando di polizia nel proprio territorio è responsabile delle pubblica sicurezza è ufficiale di polizia giudiziaria’.

Continueremo – prosegue il sindaco – ad avere alto il controllo sul territorio come abbiamo sempre fatto. La mia attenzione è da sempre verso il cittadino, il territorio, perché ci teniamo. Credo nel mio lavoro, so quello che devo fare. E’ stata pubblicata la foto di una persona che si introduce nelle case dei cittadini e che non riusciamo a trovare. Credo che sia giusto divulgarla, visto che il volto di quella persona è chiaro, visto che gira in mezza provincia. E’ chiaro renderla pubblica. Io so con chi stare tra guardie e ladri, sto con le guardie. E ricordo che sono anche responsabile della polizia locale del territorio".

m.g.l.