Cardilli saluta,. Morganti nuovo sindaco

Passaggio di consegne nel consiglio comunale di Colli del Tronto, il sindaco Andrea Cardilli, eletto in Regione, lascia il suo posto al vice sindaco Luca Morganti. I due amministratori si sono fatti una promessa: governeranno insieme. Cardilli ha ribadito il suo impegno nei confronti di Colli del Tronto. "Nutro una profonda stima per Cardilli" ha commentato il nuovo sindaco.

Morganti nel consiglio comunale di martedì scorso ha salutato i cittadini con una appassionata lettera: "Ci troviamo in una seduta – annuncia il nuovo sindaco –, che segna un momento di profondo cambiamento per la comunità collese, ma anche l’inizio di una nuova entusiasmante fase. Il nostro sindaco è stato eletto consigliere regionale e a nome mio, della Giunta, del consiglio comunale e dei cittadini di Colli del Tronto esprimiamo un ringraziamento, che non è semplicemente formale, ma che arriva dal cuore, per un uomo, che pur non essendo originario di Colli si è subito integrato nella comunità ed è diventato una vera bandiera. Cardilli ci ha offerto la sua disponibilità totale, la sua saggezza nelle decisioni difficili e un fare concreto che ha trasformato il nostro comune. Colli del Tronto è diventato un paese di riferimento, non solo per l’efficienza amministrativa, ma per la capacità di visione e di progetto. Intanto gli chiediamo di dare voce alla nostra comunità in Regione. Non possiamo e non vogliamo – prosegue il sindaco –, che tu lasci la politica collese, abbiamo bisogno della tua esperienza, della tua visione e già ti chiediamo di essere candidato con la nostra lista nella prossima tornata elettorale, perché abbiamo bisogno della tua visione e della tua capacità di aggregazione".

Il nuovo sindaco consapevole delle sue responsabilità e dell’impegno si è rimboccato le maniche e si è messo a lavoro.

m.g.l.