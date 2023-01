Cardilli: "Tanti finanziamenti, ecco come sarà la Colli del futuro"

Uno sguardo al passato e un passo verso il futuro, il primo cittadino di Colli del Tronto Andrea Cardillli traccia un bilancio. "Il nostro paese è in ripresa, nonostante il Covid, possiamo guardare al futuro con ottimismo. Tanti finanziamenti ricevuti, sia con il Pnrr che con il sisma, che ci permetteranno di realizzare opere molto importanti, progetti messi sul tavolo proprio nel 2022 che si concretizzeranno nel 2023. Finalmente il paese può guardare avanti con ottimismo, la strada è stata tracciata, possiamo camminare con le nostre gambe verso i nostri obiettivi".

Sindaco, può dirci di che cosa si tratta?

"Abbiamo ottenuto dei finanziamenti importanti per la sistemazione di tutte le vie del centro storico di Colli capoluogo, i mattoni verranno sostituiti con sanpietrini in porfido, daremo nuovo smalto al centro storico, inoltre grazie al Pnrr restaureremo il vecchio palazzo comunale, dove troveranno sede diverse associazioni, tra cui la Pro Loco e dove verrà allestito anche il museo. Il restauro della chiesetta di Santa Cristina è quasi terminato, manca solo l’altare e quindi per il futuro creeremo un importante circuito turistico. Finanziati anche un milione e 200 mila euro per la pista ciclopedonale e a breve partiranno anche i lavori per il sottopasso ferroviario due importanti infrastrutture. Grazie ai fondi del terremoto sistemeremo anche la scuola di via Capocita, dove verrà spostato la sede del Comune".

Dal punto di vista sociale, che cosa ci può dire?

"I servizi sono stati tutti confermati, così anche i progetti scolastici, inoltre non abbiamo aumentato le tasse. Nel comune sono state aperte nuove attività commerciali, come amministrazione abbiamo confermato tutti gli incentivi mirati a chi assume personale di Colli e sovvenzioni per chi apre nuove attività".

Che cosa augura agli abitanti di Colli?

"Auguro a tutti di vivere bene il nostro territorio".

Maria Grazia Lappa