Cardilli, tra bilanci e obiettivi: "Colli diventi il meglio della Vallata"

"Dobbiamo tenere alta l’attenzione e viva la memoria". E’ stata una giornata particolarmente emozionante quella vissuta ieri a Colli del Tronto, dove Andrea Cardilli ha presenziato all’investitura del sindaco del consiglio dei ragazzi e alle celebrazioni per la Giornata della memoria nella scuola ‘Falcone Borsellino’.

Sindaco, un giorno carico di emozione quello di oggi?

"E’ una giornata in cui è fondamentale il coinvolgimento, la partecipazione e il pensiero critico dei giovani sui drammatici fatti storici che hanno determinato una delle pagine più buie dell’umanità nel corso del ‘900. Fatti che hanno toccato tutti, ai quali è indispensabile tramandare memoria alle future generazioni".

Dieci anni di amministrazione e si prepara alla terza candidatura, come è stato il suo governo?

"Siamo riusciti a mettere in campo tantissime progetti e iniziative, adesso ci prepariamo a raccogliere i frutti. Abbiamo investito nella scuola, nel sociale, nei lavori pubblici, nell’ambiente, nella cultura, settori che sono stati portati avanti e valorizzati. Dieci anni fa ho avuto timore, per quello che ho trovato, ma con determinazione e senza mai arrendermi sono riuscito ad andare avanti e ad ottenere importanti risultati, coinvolgendo i cittadini. I prossimi cinque anni saranno determinanti, rappresenteranno la svolta per questo paese".

Che cosa si devono aspettare i cittadini?

"Voglio che Colli del Tronto diventi il paese migliore della Vallata. Lo dico senza presunzione. Tutto il lavoro che abbiamo messo in campo comincia a dare i suoi frutti, c’erano cose che sembravano impossibili; come la riqualificazione del centro storico, invece è stato realizzato. Il nostro paese è un gioiello incastonato nelle colline picene. Abbiamo riqualificato e resi fruibili gli impianti sportivi, l’ultimo step sarà rappresentato dalla sistemazione del manto sintetico. Presto verrà riqualificata la scuola di via Capocita dove verrà trasferito il Comune, mentre il vecchio palazzo comunale è stato restaurato e a febbraio verrà inaugurato, la struttura accoglierà tutte le associazioni, tra cui la Pro Loco, il museo e la biblioteca".

Perché i cittadini dovrebbero scegliere di vivere a Colli del Tronto?

"Perché è un paese a misura d’uomo, garantiamo tanti servizi e qui possiamo contare su una buona qualità di vita".

Maria Grazia Lappa