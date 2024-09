Cardilli va all’attacco: "Riaprite quel ponte o blocco il traffico"

Colli del Tronto, troppo traffico sulla Salaria: il sindaco Andrea Cardilli minaccia di bloccarlo. E’ sul piede di guerra il primo cittadino di Colli del Tronto all’indomani del provvedimento della Provincia di Teramo, che con un’ordinanza di chiusura al traffico sulla provinciale 1, nel tratto corrispondente al ponte in muratura, che attraversa il fiume Tronto, ha creato una situazione a dir poco difficile. "Durante le ore di punta – commenta il sindaco Cardilli – siamo difronte a code impressionanti: che da Spinetoli arrivano a Colli e da Colli fino a Castel di Lama, questa situazione è diventata ingestibile. Non posso spegnere il semaforo lungo la Salaria, per ovvi problemi di immissioni in sicurezza degli automobilisti provenienti da Colli del Tronto capoluogo. La cosa che preoccupa di più è l’aumento d’inquinamento atmosferico. Quindi se non verranno adottati gli opportuni provvedimenti, mio malgrado mi vedrò costretto ad emanare un’ordinanza di limitazione della circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, secondo quanto previsto anche dal codice della strada".

E’ una dichiarazione di guerra quella del sindaco Cardilli, che ha scritto una lettera ad entrambe le Province di Ascoli e Teramo, ad entrambe le Prefetture, ad Anas struttura territoriale Marche, ai comuni di Ascoli, Castel di Lama, Spinetoli, Castorano ed Ancarano per sottolineare gli enormi disagi che le frazioni lungo la Salaria, sono costrette a subire e per chiedere con urgenza un tavolo con i sindaci. "Questa situazione – prosegue il sindaco – sta creando diversi disagi ai cittadini e alle attività della Vallata del Tronto. In particolar modo, il centro abitato di Villa San Giuseppe, sta subendo le maggiori difficoltà, con conseguente inevitabile aumento dell’inquinamento e della incidentalità. II traffico è aumentato di almeno un quarto, in considerazione del fatto che tutta la viabilità è stata dirottata sull’uscita Spinetoli, con la conseguenza che tutte le comunità a nord della strada si trovano obbligatoriamente a percorrere la Salaria".

Maria Grazia Lappa