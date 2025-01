Cardinelli: "Entro l’anno tanti lavori previsti"

E’ innegabile che ci sia bisogno di diversi interventi. Ma nel corso dell’anno prenderanno il via dei lavori molto importanti, nel cimitero di Borgo Solestà, grazie all’ordinanza 137 del commissario alla ricostruzione post sisma che ci metterà a disposizione 600mila euro.

La promessa arriva dall’assessore ai lavori pubblici, che in parte ha anche la delega ai cimiteri, Marco Cardinelli. "Il cantiere più grande riguarderà il Famedio, nella parte più antica del camposanto, dove ci sarà una ristrutturazione generale – prosegue Cardinelli–. Abbiamo richiesto già il parere della Soprintendenza e lo studio di fattibilità è pronto. Parliamo di un’ordinanza, è opportuno precisarlo, che ci consentirà di metter mano a tutti i cimiteri del territorio, compresi quelli rurali. In alcuni casi, in realtà, sono stati già aggiudicati i lavori, come Castel Trosino, Casalena, Piagge e Giustimana. A breve, qui, partiranno gli interventi visto che le imprese sono state incaricate nei mesi scorsi. Altri progetti, invece, andranno in conferenza dei servizi e nel giro di poche settimane ci saranno importanti novità".

Nel corso del nuovo anno, poi, il cimitero verrà dotato anche di un nuovo computer ‘cerca-defunti’. "Il dispositivo che abbiamo è ormai obsoleto e ne siamo consapevoli – conferma l’assessore –. Al suo interno il programmatore è rotto. Acquisteremo un macchinario nuovo. E’ vero che tante persone hanno segnalato il non funzionamento di quel computer e ci dispiace moltissimo non poter offrire quel servizio. Anche se, per chi volesse, è possibile cercare le varie tombe attraverso il sito internet del Comune. Però, ripeto, provvederemo a installare un dispositivo nuovo. Prima c’erano anche problemi di aggiornamento, perché i nostri tecnici ogni due mesi si recavano fisicamente al cimitero e, tramite una chiavetta, inserivano nel pc i dati relativi alla localizzazione degli ultimi defunti. Il problema verrà risolto attraverso una connessione dati veloce che ci permetterà, appunto, di provvedere a un aggiornamento in tempo reale. Pertanto – conclude l’assessore Cardinelli –, chiediamo agli ascolani ancora un po’ di pazienza perché l’intento della nostra amministrazione è quello di riqualificare il cimitero di Borgo Solestà sotto tanti punti di vista. E l’installazione del nuovo macchinario avverrà sicuramente entro l’anno".

Matteo Porfiri