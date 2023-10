Carenza di asili nido. Brugni: "Ne serve un altro"

Sono in aumento, ad Ascoli, le richieste per i servizi educativi per l’infanzia, a cominciare da quelle per gli asili nido comunali, tutti e tre pieni e con liste d’attesa. Tant’è vero che l’Arengo sta prendendo in seria considerazione la possibilità di aprirne un altro, dal prossimo anno scolastico. Complessivamente i tre asili nido del Comune, gestiti dalla cooperativa Virtus, contano circa 130 bambini e si trovano: ‘Lo scarabocchio’ in via Buonarroti nel quartiere di Porta Romana, ‘Lo scoiattolo’ in via delle Verbene a Monticelli e ‘Zero Tre’ in via Enna a Porta Maggiore. "L’idea – dice l’assessore Massimiliano Brugni con delega alla prima infanzia – è di aprire un quarto asilo in un’altra zona della città. Stiamo analizzando la fattibilità economica perché, comunque, si tratta di servizi estremamente onerosi per l’amministrazione comunale. La nostra volontà è quella di mettere in grado le famiglie di poter gestire al meglio le nascite, di dare loro la tranquillità di gestione dei propri figli all’interno dei servizi pubblici. Implementando l’offerta corrispondente alle esigenze dei genitori, sicuramente potranno pensare con maggiore serenità all’idea di fare figli, soprattutto coloro che lavorano".

"La richiesta per i nidi c’è stata e c’è ancora: non solo quelli comunali ma anche i privati sono tutti pieni – continua Brugni –. Nonostante i bambini nascano di meno, la domanda è aumentata, soprattutto dopo la pandemia. Prima del Covid, infatti, i nostri tre asili nido bastavano per le esigenze, ma successivamente è cresciuta la domanda e come amministrazione, per andare incontro a quelle che sono le esigenze della collettività, stiamo lavorando per cercare di analizzare la possibilità di implementare il numero delle strutture a disposizione, portandole da tre a quattro, dal prossimo anno. Cercheremo una nuova sede per poter aprire un ulteriore asilo nido nella nostra città, perché in questo momento è uno dei servizi che viene più richiesto, anche per gli aiuti che vengono dati a livello governativo. I nostri asili sono gestiti dalla cooperativa Virtus e sono un fiore all’occhiello delle cose che il Comune gestisce, siamo contenti di quello che viene fatto al loro interno. E’ un servizio ottimo che cercheremo di implemetare". Sempre per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia, da quest’anno è aumentata l’offerta delle sezioni primavera, ovvero per bambini dai 2 ai 3 anni, prima che i piccoli possano essere iscritti alla scuola dell’infanzia. Ce ne è una per ciascuno Istituto scolastico comprensivo (Ascoli centro-D’Azeglio, Borgo Solestà-Cantalamessa, Don Giussani-Monticelli e Luciani-SS. Filippo e Giacomo). "E ne partiranno altre, di sezioni primavera, ma private" conclude Brugni.

Lorenza Cappelli