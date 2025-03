"Carenza di pesce, serve un tavolo di crisi"

Barche ormeggiate finché il mare non si sarà ripopolato, e nel frattempo ristori per armatori ed equipaggi: è quanto vorrebbe una delegazione della marineria sambenedettese, che ha chiesto al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste l’apertura di un tavolo di crisi. Tavolo il cui primo incontro dovrebbe tenersi la prossima settimana: al centro del dibattito, le possibili soluzioni alla parabola discendente che sta attraversando il settore pesca, da sempre contrario a certe politiche di fermo biologico, e che ora si trova ad affrontare uno dei periodi meno produttivi degli ultimi decenni, soprattutto per quanto riguarda le volanti. "Quest’anno pensavamo che sarebbe tornato un po’ di mercato – dice l’armatore Enzo Raffaele – ma mai come ora abbiamo registrato carenza di pesce, e quel poco che c’è è di taglia piccola. Non riusciamo ad avere ricavi che ci consentano di lavorare: se continueremo così, non vedo come potremo continuare ad andare in mare". I numeri, in tal senso, sono impietosi: "Da circa 400 o 500 cassette di pescato che riuscivamo a vendere giornalmente fino all’anno scorso – prosegue Raffaele – siamo passati a 50. E non è che, se il prodotto è scarso, il suo prezzo si alza e alla fine i conti tornano. Questo perché la quantità è troppo bassa e non ci permette di fare risparmi per coprire le spese. Per fare il pieno, con il gasolio sulla soglia degli 80 centesimi, ci vogliono all’incirca 15mila euro. Tradotto, si parla di una spesa quotidiana di circa 2mila euro solo di carburante. Poi ci sono le spese di gestione e ovviamente gli imprevisti: come facciamo a far fronte a tutto questo con un guadagno di, diciamo, 3mila euro?".Il fermo, come si diceva, è sempre stato al centro del discorso: "Attualmente le barche sospendono l’attività di pesca ad agosto e ottobre – spiega l’armatore – ma non è che in quel mese che sta in mezzo riusciamo a fare granché. Poi va detto che siamo ancora in attesa della Cisoa, l’ammortizzatore sociale promesso anni fa per gli equipaggi. Insomma, la questione è complessa e articolata, ma almeno ora pare che il tavolo di crisi verrà aperto. Noi chiediamo – conclude Raffaele – un periodo di fermo prolungato per fare in modo che il mare si ripopoli: il tonno, che non si pesca, ha divorato il pesce azzurro e ora penso passerà allo strascico. Nel frattempo ci vorrebbero ristori mensili per consentirci di sopravvivere e tornare in mare non appena sarà tornato pesce a sufficienza".

Giuseppe Di Marco