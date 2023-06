Carenza medici: "Sempre più problematiche"

+Estate e servizio sanitario, realtà antitetiche se il territorio di riferimento è la riviera delle palme. Il litorale piceno sta per riempirsi di turisti, e per forza di cose l’ospedale sambenedettese, da sempre votato all’emergenza, subirà un sovraccarico di lavoro che difficilmente riuscirà a sopportare. A lanciare l’allarme è ancora una volta il comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’, che mette in chiaro come la carenza di personale nel nosocomio rivierasco debba essere risolta per poter fronteggiare l’arrivo massiccio di visitatori esterni. "Da alcuni giorni – scrive il presidente Nicola Baiocchi – ci giungono notizie attendibili sui problemi sempre più allarmanti del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza del nostro ospedale. La mancanza di medici nell’unità operativa, lo ricordiamo, è un problema che il comitato ha evidenziato già nel 2019, ma nessun politico ha risposto né posto rimedio: il che non ci meraviglia, in quanto sapevamo molto bene che risalire al perché se ne fossero andati 11 medici sarebbe stata cosa troppo scomoda". Oltre al classico refrain, però, il comitato cita una lettera che il 5 giugno i medici del Pronto soccorso hanno inviato ai dirigenti dell’Azienda Sanitaria Territoriale 5, "lamentando – continua Baiocchi – che "risulta di tutta evidenza l’elevatissimo rischio clinico a cui vengono esposti non solamente i pazienti, ma i medici stessi, chiamati ad un esercizio di bilocazione o, talvolta, di trilocazione insostenibile. Più di una volta sono stati evidenziati verbalmente degli episodi, occorsi durante i turni notturni, che hanno richiesto l’abbandono della sala emergenza da parte dell’unico medico strutturato, chiamato a soccorrere pazienti ricoverati in regime Obi - Osservazione breve intensiva, nda - che presentavano quadri acuti a carattere di urgenza o anche di emergenza, con il deplorevole ma inevitabile risultato di lasciare il Pronto soccorso privo di un medico abilitato alla gestione dei codici maggiori (più gravi). La situazione sarà ulteriormente gravata da una evoluzione in peggio durante l’imminente periodo estivo, per la fruizione delle ferie da parte della dirigenza medica".

Giuseppe Di Marco