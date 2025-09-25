Carfagna con Noi Moderati: "Siamo un valore aggiunto"

L’onorevole Mara Carfagna, ieri pomeriggio, ha lanciato la volata ai candidati piceni di ‘Noi Moderati’ in vista delle prossime Regionali. A Villa Pigna, infatti, la deputata ha incontrato gli elettori, insieme al coordinatore regionale del partito Tablino Campanelli. Presenti, ovviamente, i quattro aspiranti consiglieri ovvero Andrea Quaglietti, Paola D’Antonio, Maria Teresa Pomili e il folignanese Giuseppe Paci. Territorio, imprese, associazionismo: questi alcuni dei temi affrontati dalla Carfagna nel corso del dibattito.

"Penso che ‘Noi Moderati’ sia un valore aggiunto per il centrodestra – ha spiegato l’onorevole –. Grazie all’impegno quotidiano sul territorio abbiamo messo insieme una lista competitiva, con amministratori, dirigenti, militanti ed esponenti della società civile capaci di unire passione, competenza e radicamento. Sono certa che i nostri candidati saranno determinanti per la vittoria del centrodestra e per portare avanti i progetti già avviati".

A prendere la parola, poi, è stato il ‘padrone di casa’ Peppe Paci. "La mia campagna elettorale è stata incentrata molto sull’attenzione per i territori e le realtà locali – ha precisato il folignanese –. Ciò per contrastare lo spopolamento delle aree interne e la desertificazione di questi borghi dal punto di vista imprenditoriale. Ringrazio Mara Carfagna per essere intervenuta, perché stiamo parlando di una onorevole che non si sposta per tutti, perché è abituata a lavorare. E’ un onore questa sua presenza. Sono consapevole di aver intrapreso una strada piuttosto in salita – ha concluso Peppe Paci, che lo scorso anno si candidò sindaco per Folignano –, ma il lavoro svolto e la struttura creata sul territorio ci consente di essere molto ottimisti. La nostra è una politica di ascolto e di sostegno ai bisogni della comunità. Vogliamo rappresentare quella parte di elettorato che crede fortemente in noi".

Matteo Porfiri