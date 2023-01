"Carignani, adesso il cambiamento"

di Manuela Marcucci*

Abbiamo appreso con soddisfazione la nomina di Vania Carignani all’Ast di Ascoli. Ovviamente la nostra soddisfazione non è dettata da ragioni politiche, ma per il semplice fatto che registriamo un cambiamento dopo un periodo di totale inesistenza di indirizzi da parte della regione, cosa che ha portato la sanità del nostro territorio a fare molti passi indietro rispetto al passato. Sappiamo con certezza che questa nomina è avvenuta dopo una serie di "notti dei lunghi coltelli", tra veti incrociati e molti ostacoli posti dalla consigliera regionale di destra del Piceno, che ha cercato in tutti i modi di bloccare una scelta che premiasse il merito.

*Segreteria circolo sanità Pd