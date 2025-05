Carisap, approvato il bilancio. Avanzo di esercizio di 13 milioni

L’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2024, confermando la solidità economica dell’Ente e restituendo l’immagine di una realtà dinamica, attivamente impegnata nello sviluppo del territorio. L’avanzo di esercizio ha raggiunto i 13,5 milioni di euro, con un incremento di 4,5 milioni rispetto al 2023 (+49,3%). I proventi complessivi si attestano a 24,4 milioni di euro, in crescita del 47%, mentre il patrimonio ha toccato quota 284,6 milioni (+3,27%). "Questo bilancio – ha commentato il presidente Maurizio Frascarelli – non si limita a registrare risultati economici positivi, frutto del lavoro responsabile svolto dagli Organi della Fondazione, ma racconta le esperienze di una comunità viva, dove dialogo e collaborazione hanno reso possibili interventi concreti contro disuguaglianze, povertà, disagio giovanile, fragilità familiari e disoccupazione". Nel corso dell’anno, la Fondazione ha promosso oltre 200 progetti, operando attraverso solide reti di partenariato e affrontando in modo trasversale bisogni sociali, educativi, sanitari e culturali. Le erogazioni deliberate hanno raggiunto i 5,4 milioni di euro (+30%), nonostante un carico fiscale in crescita, superiore a 2,3 milioni. Particolare attenzione è stata riservata alle politiche giovanili, con l’avvio del bando "Alta formazione e sviluppo delle competenze", che ha favorito una collaborazione strutturata con università e centri di eccellenza, con focus sull’innovazione digitale. Sul fronte dell’inclusione sociale, sono stati potenziati i servizi di trasporto per persone con mobilità ridotta, l’assistenza domiciliare oncologica e i percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità. È nata inoltre "Astra – Strategie per l’Abitare sociale", nuova realtà dedicata al contrasto del disagio abitativo. La cultura si conferma ambito strategico: eventi, convegni e progetti di rete hanno rafforzato l’identità culturale e l’attrattività del territorio. In sanità, la collaborazione con l’Azienda Sanitaria Territoriale ha permesso il miglioramento di dotazioni tecnologiche e servizi ai cittadini. Infine, per garantire massima trasparenza, la Fondazione ha avviato uno studio di valutazione dell’impatto affidato a soggetti indipendenti, mentre il bilancio ha superato una doppia revisione: contabile (a cura di KPMG S.p.A.) e sociale (RINA Services S.p.A., secondo lo standard AA1000).

P. Erc.