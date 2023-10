Caritas e palazzine Santarelli: incontro dal prefetto

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha partecipato ad Ascoli alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza coordinato dal Prefetto. Due gli argomenti che riguardano la città, la questione degli immigrati ospiti della Caritas (12 persone nei container e 16 negli appartamenti) e la situazione legata alle palazzine Santarelli nella zona portuale. Per ciò che riguarda la Caritas, che era rappresentata dal vicedirettore Fernando Palestini e da Chiara Verdecchia, detto del valore del servizio sono state esaminate proposte per prevenire gli episodi di cronaca che talvolta accadono in prossimità della struttura. E’ stato detto che la zona dovrà essere coperta dall’impianto cittadino di videosorveglianza. Le forze di polizia intensificheranno i controlli con l’apporto essenziale della Polizia Municipale e la Caritas si è impegnata ad avvisare gli organi preposti al primo emergere di situazioni potenzialmente critiche. Per l’area Ex Santarelli, ci sarà nei prossimi giorni un incontro tra il Prefetto e la proprietà per trovare una soluzione che impedisca in modo strutturale l’accesso di estranei agli spazi e per procedere a una sua radicale bonifica. Il sindaco Spazzafumo ha assicurato la massima attenzione dell’Amministrazione comunale per le due questioni valutando, se necessario, un intervento dell’Ente per compartecipare sia ai costi derivanti dal servizio di vigilanza privata alla Caritas sia a quelli della bonifica dell’area Santarelli, considerata la complessa vicenda.

ma. ie.