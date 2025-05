Violenza alla Caritas, rissa all’ora di cena: spunta anche un coltello

San Benedetto (Ascoli), 12 maggio 2025 – Serata ad alta tensione alla Caritas di San Benedetto, in zona Ponterotto. Sabato, intorno alle ore 21,30, si è scatenata una rissa tra ospiti occasionali della struttura di accoglienza, tutti stranieri, durante la quale due persone sono rimaste ferite a colpi di coltelli, e solo per un miracolo non c’è scappato qualcosa di irreparabile, poiché la lama ha sfiorato la giugulare di uno dei contendenti. Gli autori sono tutti magrebini e tre di loro sarebbero in stato di arresto eseguito dai carabinieri di San Benedetto con l’accusa di rissa e lesioni personali. I due feriti sono piantonati nell’ospedale di San Benedetto. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della potes-118 che hanno trasportato i due feriti all’ospedale di San Benedetto. Uno più grave, quello ferito al collo con una coltellata e l’altro che presentava ferite alla testa, mentre il terzo connazionale è rimasto illeso ma, a ogni modo, risulterebbe coinvolto nell’accaduto. Gli arrestati avrebbero un’età compresa fra i 30 ed i 60 anni. Secondo fonti vicine alla Caritas le persone coinvolte nel parapiglia non erano autorizzate a stare nella struttura.

E’ bene ricordare che la Caritas di San Benedetto possiede di 3 case di accoglienza: una nella sede del Ponterotto con 15 posti (12 uomini e 3 donne), una a Centobuchi con 7 posti e l’altra in via Foglia a Porto d’Ascoli con altri 7 posti. Inoltre nella sede centrale della Caritas, zona Ponterotto, ci sono sei moduli abitativi del progetto ‘Casa di Lazzaro’ che ospitano 12 persone, cui si aggiungono altri 6 posti presso il Centro polivalente, sempre all’interno della struttura. Capita che senza tetto esterni riescano ad introdursi nella struttura causando disordini ed è quello che sarebbe accaduto sabato sera. Ora le condizioni dei pazienti ricoverati in ospedale non sembrano destare particolari preoccupazioni, ma sono entrambi piantonati dalle forze dell’ordine. Sono eventi che rischiano di far salire la tensione nel quartiere, già altissima dopo gli eventi dell’agosto del 2023 quando si registrano più casi di una certa gravità legati a risse e ferimenti fra ospiti della struttura. Vi furono tafferugli durante i quali spuntò, addirittura, un machete con il ferimento di un ventottenne. Gli abitanti chiesero ai vertici della Caritas di dotarsi di vigilanza privata o, addirittura, di spostare la struttura in altra zona. Qualcosa dovrà essere fatto.