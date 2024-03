Carla Eusebi, da Patrignone a Dubai: "Workshop sugli abiti da sposa"

E’ ancora la stilista Carla Eusebi, che ha il suo atelier a Patrignone a due passi da Ascoli, a far parlare di se. Carla è la ‘Sarta in Viaggio’, stilista di moda e dressmaker, che realizza abiti su misura da indossare tutti i giorni, ma soprattutto abiti da cerimonia e da sposa. Tutto fatto a mano. Grande attenzione alla qualità, sia dei tessuti che delle finiture ed è stata così protagonista a Dubai dell’edizione di Runway Dubai, uno degli appuntamenti clou della moda in Medio Oriente.

Carla come è andata?

"Ho tenuto un workshop sugli abiti da sposa di tre ore per una classe di studenti di moda a Dubai, tutto in inglese, ed è stata davvero una grandissima emozione. In realtà io sono una sarta e loro hanno apprezzato tantissimo il mio modo di insegnare la manualità nel disegnare i modelli, tagliare, cucire, scucire e rifinire".

Un’esperienza unica?

"Penso sia stata una delle tappe più interessanti della mia vita professionale. Una sfida per me, con il mio inglese che non sempre è perfetto, ma mi sono detta: ‘Ok, il lavoro lo conosco bene, devo solo trasmettere la mia conoscenza e tutta la mia passione in inglese. Posso farcela’. Per me è stato sempre molto importante fare qualcosa per gli altri, soprattutto se donne. E allora mi sono buttata verso questo viaggio che mi ha inondata di amore, di nuove colleghe e amiche. A Dubai hanno detto che ‘diffondo felicità’: penso renda bene l’idea dell’umore con cui sono partita".

E al termine del workshop c’è stata anche la sfilata dei suoi abiti?

"Una passerella che si vede solo nelle sfilate di alta moda, con tantissima gente che applaudiva le mie creazioni. Avevo il cuore a mille. Hanno fatto centinaia di foto e di video e alla fine della sfilata, quando sono uscita anche io in passerella, gli applausi sono aumentati e ancora mi rimbombano in testa. Incredibile". Lei è ancora giovanissima: cosa sogna?

"In cuor mio ho ancora tanti sogni da realizzare: il più importante di questi è rendere le donne di una bellezza unica".

Valerio Rosa