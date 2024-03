Carlo Greppi alla Rinascita

Dopo il successo dell’incontro con lo storico Eric Gobetti, si avvicina la data del secondo incontro del ciclo ’Incontri con la storia’, organizzato dall’Isml di Ascoli. L’11 marzo alle 17.45 alla

Liberia Rinascita di Ascoli si svolgerà l’incontro tra la cittadinanza e gli alunni delle scuole con lo storico Carlo Greppi. Carlo Greppi è tra i maggiori storici attualmente presenti nel panorama italiano, collabora con Rai Storia – come presentatore, inviato e ospite– ed è membro del

Comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza ’Giorgio Agosti’. Dirige, per Laterza, la collana Fact Checking oltre ad avere pubblicato numerosi libri di successo, alcuni specificamente dedicati alla letteratura per ragazzi. Ha inoltre ricevuto diversi premi, tra questi il premio Ettore Gallo, destinato agli storici esordienti, per ’L’ultimo treno. Racconti del viaggio verso i l lager’.