Carlo Vecce all’auditorium Tebaldini

Continua, con un ospite d’eccezione, la 41ª edizione di ‘Incontri con l’autore’: nel weekend, infatti, la riviera delle palme accoglierà Carlo Vecce, che presenterà il suo ‘Il sorriso di Caterina - La madre di Leonardo’. L’appuntamento è per domenica 30 aprile alle 17.30 all’Auditorium ‘Tebaldini’. Converserà con il professore Daniela Tisi, dirigente al settore Beni e attività culturali della regione Marche. Carlo Vecce, studioso della civiltà del Rinascimento, si è dedicato soprattutto alla figura e all’opera di Leonardo da Vinci. Per Giunti ha pubblicato, con Carlo Pedretti, il ‘Libro di pittura’ (1995), il ‘Codice Arundel’ (1998), e numerosi altri saggi, fino al recente ‘La biblioteca di Leonardo’, edito nel 2021. Ha diretto programmi di cooperazione culturale in India e in Cina, ed è stato distaccato all’Accademia dei Lincei. Oggi è docente presso l’università ‘L’Orientale’ di Napoli. L’ultima fatica di Vecce racconta la storia di Caterina, ragazza selvaggia, che vive liberamente sugli altopiani del Caucaso, a contatto con una natura incontaminata. Un giorno, improvvisamente, viene trascinata con violenza nella Storia. Catturata alla Tana, l’ultima colonia veneziana alla foce del Don, inizia un viaggio incredibile per il Mar Nero e il Mediterraneo. Conosce l’Italia, ma non è un viaggio di piacere: Caterina è una schiava, e la sua esistenza ora si intreccia con quella di pirati, soldati, prostitute e altre schiave come lei. Ed è proprio in questo periodo che darà alla luce uno dei massimi geni dell’intera Storia umana: Leonardo.