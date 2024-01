Carnevale a Comunanza, una settimana di divertimento

La settimana più ‘pazza’ dell’anno, quella di Carnevale, verrà vissuta nel migliore dei modi anche a Comunanza. La Pro Loco, infatti, in sinergia con ‘Comunanza Eventi’ e con l’amministrazione comunale, ha organizzato diversi appuntamenti rivolti sia ai più piccoli che agli adulti, coinvolgendo anche le famiglie. Si comincerà la domenica, ovvero l’11 febbraio, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie del paese. Partendo da piazza delle Terme Romane, il corteo attraverserà anche viale Trieste, viale Dante e viale Ascoli fino a giungere in piazza Garibaldi, dove a tutti verranno offerte le tradizionali frappe e altri dolci tipici carnascialeschi. La serata del lunedì, il 12 febbraio, sarà invece dedicata alla sola sfilata dei gruppi mascherati all’interno del palazzetto dello sport, a partire dalle 21.30. In palio ricchi premi per le maschere più belli e tanta musica con il dj set. L’ultima iniziativa, infine, sarà quella del martedì grasso. Il 13 febbraio, infatti, alle 16 andrà in scena il Carnevale dei bambini, sempre al palazzetto. A seguire si ballerà con la musica ‘sparata’ a tutto volume dal deejay e alle 19 ci sarà l’estrazione dei numeri vincenti relativi alla lotteria.

Matteo Porfiri