Carnevale a Folignano, sul palco arrivano Dj Jad, Wlady e Mudimbi

Si tornerà a vivere il Carnevale anche nel territorio folignanese. Grazie all’unione dei ragazzi della ‘Warner Bro Management’, della società sportiva Vigor Folignano, delle attività del territorio e dello staff dei Merli, giovane collettivo della movida ascolana, è stato organizzato un appuntamento di caratura nazionale. E’ quanto in programma il 17 febbraio, dalle 22, al palazzetto di Villa Pigna. A rendere la serata unica ci saranno Dj Jad e Wlady, componenti dei mitici Articolo 31. Dopo la reunion con J-Ax sul palco dell’Ariston di Sanremo si catapulteranno infatti su quello del Palarozzi di Villa Pigna.A scaldare gli animi ci sarà il rapper sambenedettese Mudimbi. Ingresso 25 euro, biglietti presso ‘La Birretta’ in Largo Crivelli e al Little Bar di Monticelli, al birrificio Babylon e da ‘Cappelli Hair Design’ a Villa Pigna.

Matteo Porfiri