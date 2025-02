Carnevale all’insegna della solidarietà con un gruppo speciale

Il Carnevale di San Benedetto non sarà solo un’occasione di festa, ma anche un momento di solidarietà. Domenica 2 e martedì 4 marzo, durante le tradizionali sfilate dei carri allegorici, un gruppo speciale scenderà in strada per sostenere l’associazione ’Le Ali della Vita’.

A guidare questa iniziativa è il movimento ’Bella Cogg’, ormai noto sul territorio per il suo spirito inclusivo e il suo forte legame con la comunità. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, senza limiti di età. ’Per le persone da zero a 110 anni’, sottolineano gli organizzatori, esortando i partecipanti a sfilare indossando capi con il logo ’Bella Cogg’.

Negli ultimi anni, numerose t-shirt sono state distribuite sul territorio, diventando un vero e proprio simbolo di appartenenza. Il punto di ritrovo, per entrambe le giornate, è fissato a ridosso dell’inizio della sfilata, alle 14 ai piedi del monumento ’Lavorare Lavorare’ all’estremità Nord del lungomare di San Benedetto.

Intanto arriva la notizia che l’entusiasmo per il Carnevale coinvolge anche il quartiere Marina Centro, che ha accolto l’appello degli organizzatori a partecipare in maniera attiva alle sfilate dei due principali giorni di festività carnascialesche. Il comitato di quartiere, guidato da Luigi Olivieri, ha annunciato la partecipazione con una sfilata a tema dal titolo ’Treno dei Desideri’. Il presidente spiega: "Abbiamo pensato di far divertire i nostri piccoli ed i loro amichetti invitandoli ad aggregarsi al treno, così come hanno deciso di mascherarsi".