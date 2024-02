Carnevale Castel di Lama, la maschera ‘Gira la ruota’ si aggiudica il concorso 2024

Castel di Lama (Ascoli), 12 febbraio 2024 – ‘Gira la ruota’, è il gruppo che ha vinto l’edizione 2024 del Carnevale di Castel di Lama. La rotazione degli amministratori, l’aspetto politico ha vinto su tutto. Un Carnevale davvero sorprendente che si è ripreso la scena a Castel di Lama dopo che il Covid aveva spento i riflettori. La satira politica è salita sul palco e ha divertito tutti, ha dato il giusto peso al Carnevale.

I carri e le maschere hanno potuto sfilare con temperature gradevoli. Ed ecco quindi una coppia di amici sfilare, teste variopinte passeggiare, due caramelle variopinte prendersi la scena, gli egizi calare in piazza. A rallegrare tutti ci ha pensato anche la simpatica danza delle bellissime bambine che hanno evocato le farfalle, che con i loro colori hanno portato una ventata di allegria a tutti. E non sono mancati neppure i classici costumi da preti, suore e cardinali, ma addirittura a Castel di Lama domenica è arrivato sua santità il Papa. L’Immancabile voglia di dissacrare il potere e trasgredire non si è fatta certo attendere. Addirittura gli assessori si sono alzati dagli scranni e sono scesi in piazza per graffiare il conformismo.

E’ l’umorismo rivolto verso se stessi, l’autoironia, che custodisce il vero segreto della felicità e dell’intelligenza. Non poteva quindi mancare la satira sulla polemica della rotazione degli amministratori, ma nel mirino anche i tempi biblici della realizzazione di via Scirola. In ballo anche temi sociali come il problema della vecchiaia e l’immancabile questione degli influencer, che ha visto un gruppo B’Alloccco interpretare simpatiche e divertenti scene comiche. A Castel di Lama per il Carnevale si è messa da parte la tristezza ed è stata protagonista l’allegria, la cittadina si è ripresa il suo ruolo, con un sorriso, talvolta beffardo.

La classifica generale ha visto piazzarsi al primo posto con 138 voti ‘Gira la Ruota’ seguita da ‘B’Alloccco’ con 132, ‘Lu Cantdiere de via Scirola’ 126, ‘Il Ritorno del Papa a Castel Di Lama’123, ‘Candyland, il mondo delle caramelle’ 122 e infine ‘Il Vecchietto dove lo metto?’ 120. E’ stato un momento importante per la cittadina, che per un giorno ha messo da parte discussione, liti e problemi per tornare a sorridere. Bravi tutti gli organizzatori, in particolar modo l’associazione ‘Il Miglio’ e il presentatore d’eccezione Giuseppe Traini accompagnato da Jessica Balestra. Buon Carnevale a tutti.