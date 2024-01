Carnevale, come iscriversi

Una novità importante caratterizzerà l’edizione 2024 del concorso mascherato del Carnevale di Ascoli, ovvero l’introduzione di una nuova modalità di iscrizione per i gruppi che scelgono le postazioni fisse. Il presidente Marco Olori e tutto il consiglio direttivo dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ hanno infatti deciso, da quest’anno, di modificare il procedimento d’iscrizione. Per i gruppi che vorranno la postazione fissa ci sarà una pre-iscrizione anticipata rispetto a tutti gli altri e il sorteggio della postazione stessa, anche per evitare gli appostamenti la notte che precede l’apertura delle adesioni al concorso. Nello specifico, tutti coloro che intenderanno partecipare al concorso con gruppi fissi (quindi con una postazione fissa predeterminata) dovranno iscriversi nella giornata del 3 febbraio, considerando che la segreteria del concorso sarà operativa nella sala Cola d’Amatrice dal primo febbraio. Al momento delle iscrizioni, i gruppi fissi dovranno fornire un nominativo di riferimento, la dimensione massima della postazione da richiedere e la necessità o meno di energia elettrica. Il 4 febbraio si procederà con il sorteggio e l’assegnazione delle postazioni. "Postazioni – fanno sapere dall’associazione del Carnevale – che potranno essere poi modificate solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza, o con eventuali accordi post estrazione". Poi, dal 5 (fino a sabato 10), partiranno le iscrizioni al concorso per tutti gli altri gruppi.

Lorenza Cappelli