Carnevale come nel pre Covid Collaudo sui ganci dei lampadari

"Finalmente è Carnevale, l’unica cosa seria che ci è rimasta". Parole che puoi aspettarti da chi se non dal presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, Marco Olori, nel giorno in cui come da tradizione, si è entrati ufficialmente nel periodo carnascialesco. "Per me e per il direttivo che presiedo, ripeto, il Carnevale è una cosa seria, ci abbiamo messo l’anima e lo stiamo facendo anche adesso. E dopo due edizioni annullate a causa della pandemia, questa sarà quella della ripartenza". Tutto, o quasi, come sempre si concentrerà nella settimana dal giovedì grasso al martedì grasso, quest’anno dal 16 al 21 febbraio: dall’apertura con le scolaresche in maschera la mattina del giovedì grasso in piazza del Popolo, fino al concorso mascherato della domenica e del martedì grasso per il quale si prevede un’adesione record. Il sogno, poi, del presidente Olori rimane sempre quello di un gran ballo in maschera. "Volevamo fare qualcosa di simile in spazi esterni, ma stiamo valutando una soluzione alternativa per una festa il sabato. Il mio sogno, però, e spero di realizzarlo il prossimo anno, è di fare il gran ballo, se non al Ventidio al Filarmonici". ‘Per l’edizione 2023 del Carnevale ci aspettiamo e ci auguriamo – continua Olori – una grande partecipazione, chiaramente dipende dal tempo. Gioca a nostro favore, comunque, il fatto che le realtà vicine ancora non hanno un loro Carnevale (ad eccezione dei comuni che fanno parte del Carnevale storico del Piceno, ndr) e quindi confidiamo molto nell’affluenza dalle zone limitrofe, così come avvenne due anni fa. Il programma in linea di massima è quello di sempre, con l’organizzazione, in più, della festa". Simbolo del Carnevale di Ascoli sono, poi, i grandi lampadari colorati che vengono posizionati in occasione della settimana carnascialesca in piazza del Popolo. "Verranno appesi – conclude Olori – qualche giorno prima del 16 febbraio, ma quest’anno dovrà essere rifatto il collaudo dei ganci e delle funi visto che per due anni sono stati inutilizzati. E’ stata fatta la manutenzione da un punto di vista elettrico grazie al Comune, sono ancora in lavorazione, ma saranno pronti per essere posizionati qualche giorno prima del giovedì grasso. Il Carnevale è iniziato oggi (ieri ndr). Per noi, per la nostra cultura, il Carnevale inizia infatti nel giorno di Sant’Antonio Abate e finisce in quello delle ceneri".

l. c.