Carnevale, cresce l’attesa

L’edizione 2023 del Carnevale di Ascoli scalda i motori e con essa anche tutti i suoi protagonisti, gruppi e macchiette che, dalle 9 di lunedì prossimo, potranno effettuare la propria iscrizione al concorso mascherato. Coloro che vorranno iscriversi avranno tempo fino alle 12.30 di sabato 18 febbraio e le stesse saranno raccolte dalla segreteria dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ nella sala Cola dell’Amatrice nel complesso monumentale di San Francesco, aperta nei seguenti orari: il mattino dalle 9 alle 12.30, il pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Intanto, proprio nella sala Cola, da ieri fino al sabato di Carnevale, è attivo l’infopoint dedicato alla manifestazione e saranno esposti gli abiti delle tre maschere che rappresentano la festa carnascialesca ascolana: Buonumor Favorito, Re Carnevale e Lu Sfrigne. Inoltre sempre nella sala Cola dell’Amatrice sarà possibile ritirare i biglietti per il veglione organizzato dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, nella serata di sabato 18 febbraio, al Circolo cittadino. Sono rimasti solo, anche se pochi, quelli per entrare dopo cena (compresivi di consumazione al bar). Per quanto riguarda l’intrattenimento musicale del veglione: nella prima parte della serata, durante la cena, lo stesso sarà live e a cura del suo formato da Miriam Emiliani e Flavio Moretti, dopo cena spazio al dj set a cura di Lorenzo Alberghina. Il primo appuntamento con il Carnevale di Ascoli, quello del giovedì grasso (16 febbraio), sarà con le scuole. Migliaia di studenti in maschera che frequentano le scuole cittadine dall’infanzia alla secondaria di primo grado animeranno, nel corso della mattinata, piazza del Popolo, con balli, scenette e tanta musica. L’appuntamento è dalle 9 nel salotto cittadino, alla presenza di Regina Carnevale Carmelita Galiè, di Buonumor Favorito Amedeo Lanciotti, e de Lu Sfrigne Franco Silvestri.

Lorenza Cappelli