Carnevale, da quest’anno coinvolti i quartieri

Il Carnevale sambenedettese si prepara a tornare con una novità: il coinvolgimento di tutti i quartieri della città. Il Comune ha infatti radunato i presidenti dei 16 comitati di quartiere per organizzare la sfilata dei gruppi mascherati che accompagneranno i carri allegorici nelle giornate clou delle celebrazioni carnascialesche: quelle di domenica 2 e martedì 4 marzo. L’assessore Cinzia Campanelli ha spiegato l’iniziativa: "Abbiamo informato i presidenti dei comitati che sarebbe bello che, nei giorni di Carnevale, insieme ai carri, ci siano anche dei gruppi mascherati. La riunione serviva proprio a cercare di organizzare questa iniziativa al fine di ricreare aggregazione sociale in un momento di svago e divertimento come quello di Carnevale, anche per continuare in quel percorso di ritorno all’aggregazione sociale che purtroppo sta morendo. Un’operazione non semplice, anche perché le difficoltà logistiche legate alla individuazione dell’area dove poter allestire i carri, che è stata poi individuata nell’area alle spalle dell’Istituto Guastaferro, hanno fatto perdere un po’ di tempo". L’invito ai quartieri è quello di unirsi per creare gruppi numerosi e ben organizzati: "I quartieri sono 16, di certo non ci aspettiamo che nascano 16 gruppi, ma magari si possono creare un po’ di situazioni in cui due o tre quartieri si mettono insieme e creino un bel gruppo di persone" ha aggiunto Campanelli. La sfilata vedrà la partecipazione di almeno quattro carri allegorici che percorreranno le vie del centro, con la possibilità di accogliere anche carri provenienti da località vicine. A coordinare l’organizzazione dell’evento è l’associazione "Amici del Carnevale Sambenedettese", guidata da Alberto Malavolta, che ha confermato la voglia di ripartire: "Avremo poco tempo per la costruzione dei carri allegorici, ma quest’anno vedo intorno a noi un grande entusiasmo. È una cosa importante che ci porterà ad arrivare in tempo per la scadenza della domenica di Carnevale". Il capannone destinato alla realizzazione dei carri sorgerà dietro l’Istituto Guastaferro, nella zona di viale dello Sport. Da lì, i carri partiranno per raggiungere il centro città, attraversando la sopraelevata per superare l’ostacolo della linea ferroviaria. Dopo anni di non poche difficoltà organizzative, il Carnevale sambenedettese si prepara quindi a tornare con tutta la sua energia, puntando sul coinvolgimento della cittadinanza e sulla collaborazione tra quartieri.