Carnevale dei bambini, 9 gruppi mascherati sfilano oggi in corteo

Con giovedì grasso, in piazza Carducci si è aperta la 39esima edizione del Carnevale dei Bambini di Grottammare, con la presentazione dei 9 gruppi mascherati che sfileranno oggi pomeriggio, dalle 15.30. Il corteo di mascherine attraverserà piazza Fazzini, corso Mazzini e altre vie del centro cittadino composto dai gruppi, per un totale di circa 400 persone tra bambini e familiari, nel seguente ordine: "Il marziano e il bambino, una storia spaziale" (gruppo misto, Scuola dell’infanzia, plesso via Battisti); "Il mondo delle fiabe e delle favole" (classi prime, plesso "G. Speranza"); "Il mondo fantastico" (classi quarte, plesso "G. Speranza"); "Il piccolo principe" (gruppo misto, Scuola dell’infanzia, plesso Zona Ascolani); "ll giro del mondo in 80 giorni" (gruppo misto, Scuola primaria, plesso Zona Ascolani); "A Carnevale ogni Pinocchio vale!" (classi 3a e 3b, Scuola Primaria, plesso "G. Speranza"); "Un mondo di matasse colorate - matasse intrigate le mamme son tornate" (gruppo misto, plesso Ischia I); "La pace" (classi seconde, plesso "G. Speranza"); "Di-versi" (gruppo misto scuola Virgo Lauretana). L’intrattenimento proseguirà martedì 21, in piazza Fazzini, dalle ore 15.30 con la festa intitolata "Le favole incantate".