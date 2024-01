Carnevale dei bambini, si inizia già a programmare

L’amministrazione comunale di Grottammare ha già tracciato le linee guida per la prossima edizione del "Carnevale dei Bambini" che si svolgerà in tre giornate.

Giovedì 8 febbraio sono previsti eventi di animazione e giochi per bambini in piazza Carducci, spettacoli che saranno poi replicati il 13 in piazza Fazzini, mentre domenica 11 febbraio ci sarà l’ormai tradizionale sfilata in costume degli alunni delle scuole, in particolare dell’Isc Leopardi.

Il corteo percorrerà piazza Fazzini, piazza Dante Alighieri, il corso Mazzini. Il Comune ha confermato, come per gli anni precedenti, un contributo di 4 mila euro a favore degli organizzatori.

L’Ufficio Cultura è già in attività per organizzare la logistica ed i tempi per gli interventi necessari, coinvolgendo i vari settori del Comune che dovranno attivarsi durante i tre giorni della manifestazione, con la chiusura temporanea del traffico. Va ricordato che il carnevale di Grottammare è tra le manifestazioni più importanti.