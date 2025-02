Carnevale dei bambini, tutto pronto per la kermesse dei più piccoli

Pronta a scattare la 41^ edizione del Carnevale dei bambini di Grottammare che prevede la partecipazione di 7 gruppi mascherati per un totale di 300 mascherine. Tema di questa rappresentazione è la cura nei confronti dell’ambiente e delle persone. Preparativi in corso a cura del Comitato Genitori dell’IC Leopardi, con l’appoggio del Comune. L’organizzazione partita nelle settimane scorse sta prendendo forma e concretezza in questi giorni nei locali all’ultimo piano della Biblioteca comunale, dove i genitori si incontrano nelle ore serali per ultimare le mascherine che sfileranno domenica 2 marzo in rappresentanza di tutti i plessi dell’IC "Leopardi".

"Anche quest’anno, non possiamo che ringraziare l’impegno del Comitato Genitori, che è riuscito a raccogliere un gran numero di adesioni, idealizzando i vari gruppi e i relativi costumi" afferma l’Amministrazione comunale. La scuola dell’Infanzia di via Battisti (82 iscritti) ha sviluppato il tema della cura riunendo nel titolo generale "Grottammare ci prendiamo cura di te" i seguenti gruppi: Giardinieri e fiori d’arancio, Pompieri e fiamme, Spazzini e raccolta differenziata, La tutela del mare. Il plesso Ischia (40 iscritti) mostrerà i suoi ‘Green Defender: i supereroi dell’ambiente’, Il plesso ‘Giuseppe Speranza’ (86 iscritti) usa la carta dell’ironia e promette ‘Piccoli dottori per liberare i grandi dai dolori!’, mentre il plesso Ascolani (80 iscritti) mostrerà ‘I guardiani del passato’.

Anche quest’anno vige il divieto di utilizzare le bombolette spray nei luoghi pubblici. Il calendario della festa: giovedì 27 febbraio, ore 15.30 in piazza Carducci: spettacolo ‘Simba, il re leone’; domenica 2 marzo, ore 15.30 in piazza Fazzini: sfilata dei gruppi mascherati per le vie del centro; martedì 4 marzo, ore 15.30 in piazza Fazzini: spettacolo "Viaggio in Oceania".

Ma. Ie.