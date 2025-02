Carnevale, entro l’11 febbraio preiscrizioni per i gruppi fissi

Tornerà anche per il concorso in maschera 2025 del Carnevale di Ascoli il sistema delle pre-iscrizioni per i gruppi con postazioni fisse. Come già avvenuto nell’edizione dello scorso anno, proprio al fine di perfezionare le procedure per l’assegnazione delle postazioni ai gruppi fissi, anche quest’anno il presidente Marco Olori e tutto il consiglio direttivo dell’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ hanno deciso di ricorrere al sistema della pre-iscrizione anticipata, sia per evitare gli appostamenti notturni il giorno prima delle iscrizioni e le possibili lamentele o polemiche con l’obiettivo poi di aprire un confronto tra tutti i gruppi che si saranno pre-iscritti per cercare di individuare soluzioni condivise in base alle esigenze di ciascuno.

Nello specifico, tutti coloro che intenderanno partecipare al concorso con gruppi fissi (quindi con una postazione fissa determinata) dovranno pre-iscriversi inviando entro la giornata di martedì prossimo, 11 febbraio, una email all’indirizzo info@ilcarnevalediascoli.it per confermare la partecipazione al concorso, fornendo un nominativo di riferimento e rendendosi disponibile a partecipare alla successiva riunione dell’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ con tutti i gruppi pre-iscritti proprio per definire il discorso delle postazioni fisse.

In caso di mancata individuazione di soluzioni condivise si procederà, in una fase successiva, con un sorteggio per l’assegnazione delle postazioni (in questo caso potranno prendere parte anche i gruppi fissi che non si siano pre-iscritti). Per quanto riguarda la conferma delle postazioni fisse, si dovrà attendere l’approvazione da parte delle autorità preposte del necessario piano di sicurezza. In ogni caso si spera che si possa trovare una collaborazione tra i gruppi, anche per rendere meno caotica la scelta delle postazioni.

Valerio Rosa