Carnevale estivo: aperte le iscrizioni per gruppi e carri

Si sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XIX edizione di Baraonda summer, il Carnevale estivo di Fermo. La manifestazione si terrà il 29 Luglio, alle 21, lungo i viali di Lido di Fermo e completerà il progetto del Carnevale che 2018 ha il riconoscimento di carnevale storico da parte del Ministero della Cultura (Mic). Il bando, scaricabile dal sito internet www.proscenioteatro.it (scegliendo la sezione "Eventi" dall’home page), prevede contributi per i primi dieci carri allegorici e altrettanti gruppi mascherati che vorranno partecipare alla manifestazione. Per i carri allegorici è previsto un contributo pari a 900 euro, per i gruppi mascherati invece è variabile e dipende dall’entità del gruppo stesso: 250 euro per gruppi da dieci a venti persone, 350 da venti a cinquanta persone, 500 oltre le cinquanta persone. I termini di scadenza sono differenziati, fino a venerdì 23 giugno per i carri allegorici, mentre invece i gruppi potranno iscriversi fino al 21 luglio. Le iscrizioni sono gratuite, solo via e-mail all’indirizzo [email protected], per info 0734-440348 o 335-5268147.