Carnevale, il gran finale. L’ora dei verdetti in teatro. Ecco tutte le nomination

Si conosceranno oggi, nel corso della cerimonia di premiazione in programma dalle 16 al teatro dei Filarmonici, i vincitori dell’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli. Un’edizione dai grandi numeri, quella che si è conclusa martedì scorso, sia in termini di partecipazione da parte dei gruppi mascherati, sia per le migliaia di persone che hanno raggiunto il cuore delle ‘cento torri’, soprattutto nelle giornate di domenica e martedì grasso, per assistere da spettatori alle gag dei protagonisti. Il pomeriggio di premiazioni, a ingresso libero, si svolgerà alla presenza del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, del presidente Marco Olori e del direttivo dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’. Ben 37 i gruppi e le singole maschere ‘nominati’ nelle diverse categorie in cui è articolato il concorso. Con la consueta conduzione di Stefano Traini insieme a Antonella Regnicoli, il programma di oggi prevede l’annuncio di tutti i vincitori, da quello assoluto a quelli di ciascuna delle categorie previste dal regolamento, ma anche l’assegnazione delle mascherine d’oro e d’argento 2024. Sarà, dunque, il momento degli applausi e dei riconoscimenti per tutti i gruppi protagonisti, aldilà delle classifiche, a chiusura di un’edizione molto bella. I gruppi in nomination che possono sperare nella vittoria sono:

Categoria A: Perche’ Sanremo nen e’ San Remo; Nel ricordo dei caduti del commercio (‘rrete la croce la precessio’); Lu’ vivaie de Peppe de Joma de io la Lama; Ssu carnevale c’e’ fatt a piezz; Se vuo fa balla la frechina… falla cala’ jola can… tina.

Categoria B: Ce seme ‘nfrattate; Seme ascula’ e li arie ce li poteme da; Li feste s’appicceca se Carnevale ve bass’… stenghe sempre a magna … e’ secure che m’ ngrass’; Anno bisesto anno funesto; Ma tu che liva vuo’.

Categoria C: Chesta e’ proprie na’ vitaccia; L’esorcista de li percarie’; Li mattenelle de piazza Arringo… balla; Arecala da ‘ssa pianta; Deteme na ma che stengh mbracce a criste.

Categoria D: Brandozzi dottore brucia nei a tutte le ore; Sentiti ascolana; Me s’appiccia tutteli lampadine!; C’e’posta(o) per te; Ce so abbenate nu cappotte pie’ de pulle.

Categoria Baby (da 0 a 10 anni): Acchiappa peluche; Ascolana dop; Stavodda la so fatta rossa; Massimo Quintodecimo; In giro per Ascoli, con le mini… guide; La vennericula! Me so sbagghiata piazza; Frida Kahlo; Ormai so tutte scienziate; Sti frechi’ e’ na rannela.

Categoria G (da 11 a 24 anni): Che gghie’ fa’ lu fume a lu cammi’; De la carica me ne e’ rimasto uno; E’ la prima vodda che ce maschereme… rompiamo il ghiaccio.

Categoria ‘Omnia Bona’: Li mattenelle de piazza arringhe... balla; Me so’ ‘mbusse’ nda’ nu peggi’; Me s’appiccia tutte li lampadine; Arecala da ‘ssa pianta; Sti frechi’ e’ na rannela!.

Lorenza Cappelli