Carnevale, lunedì si aprono le iscrizioni

Manca una settimana a Giovedì grasso e lunedì a partire della 9.30, saranno ufficialmente aperte le iscrizioni che, anche per quest’anno, riguarderanno le tradizionali categorie (A, B, C, D, G (giovani), Omnia Bona e Baby (bambini da 0 a 10 anni). Confermato il regolamento in vigore anche lo scorso anno (consultabile sul sito ilcarnevalediascoli.it).

Come lo scorso anno, la segreteria dell’associazione Il Carnevale di Ascoli sarà operativa tutti i giorni, dal 24 febbraio fino a sabato 1 marzo nella Sala Cola dell’Amatrice, sotto il chiostro di San Francesco, con i seguenti orari: lunedì 24 febbraio dalle ore 10 alle 12, martedì 25 e mercoledì 26 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, giovedì 27 dalle 10 alle 12, venerdì 28 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e sabato 1 marzo, ultimo giorno per iscriversi, dalle 9.30 fino alle 12.30.

Per quanto riguarda invece le postazioni fisse, grazie alle preiscrizioni e ad una successiva riunione con i gruppi che hanno aderito entro la data prevista, ne sono state assegnate diverse che restano praticamente immutate rispetto allo scorso anno, ad eccezione della postazione in largo Crivelli che sarà spostata in piazza Simonetti. Eventuali altri gruppi fissi che vorranno iscriversi potranno farlo, da lunedì 24 febbraio, scegliendo le postazioni rimaste disponibili.

Anche per l’edizione 2025 l’organizzazione ha previsto un servizio di vigilanza per evitare che gruppi mascherati possano occupare, in contrasto col regolamento della manifestazione, spazi fissi in Piazza del Popolo creando, quindi, problemi per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Valerio Rosa